Загадка ночного гула в Ульяновске раскрыта

Ульяновцы в соцсетях жалуются на невыносимый шум по ночам. У многих потом болит голова, кто-то не высыпается.Практически несколько месяцев ульяновцы, особенно живущие в Засвияжье и в центре, жалуются на непонятный шум по ночам.— Звук очень тонкий, воющий, ввинчивающийся в мозг, на одной ноте, проникает сквозь плотно закрытые окна и беруши, — рассказывает местная жительница Ольга. — Возникает преимущественно в ночные часы, иногда с переходом в утренние, иногда начинается с вечера и переходит в ночь. Как будто работает очень мощная техника, какая-нибудь гигантская турбина.Жалобы поступают от жителей улиц Минаева, К. Либкнехта, Железной Дивизии, 12 Сентября, ближнего Засвияжья. В соцсетях люди отмечают, что после такого шума ночью — усталость, мозг перегружен.«Ночью и рано утром гул очень сильный, спать невыносимо. При закрытых окнах так же слышен».Были даже версии, что это гудят какие-то спецприборы (техника) для безопасности.Жители города просят власть отреагировать.В администрации города Ульяновска прокомментировали:«Производится сброс пара через предохранительные клапаны для снижения избыточного давления в оборудовании ТЭЦ для предотвращения его разрушения. Это стандартный технологический процесс, который происходит, как правило, при включении оборудования. Установить экраны вокруг ТЭЦ технически невозможно. Такие процессы, сопровождающиеся очень сильным шумом, полностью убрать шум ТЭЦ одной завесой не получится. После окончания работ шум прекратится».