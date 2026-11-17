17.11.2026 09:17

19 ноября отмечается День женского предпринимательства, главная цель которого — привлечь внимание к положению женщин в бизнесе и поддержать расширение их прав. В Ульяновске существует целое сообщество — «PRO Женщин», главной миссией которого является вдохновлять женщин на реализацию своего потенциала и давать им возможность для его реализации.Как устроено сообществоОлеся Летова, региональный представитель международного сообщества, рассказала, в чём главное отличие «PRO Женщин» от других женских сообществ и клубов. Ключевое различие состоит в том, что сообщество развивается благодаря инициативам, которые предлагают сами женщины. Каждая может предложить новый проект или направление и возглавить реализацию проекта в сообществе. Так появились федеральные проекты «Про дочек», «Про активные леди 50+», «Про женское здоровье», «Про профессии» и другие.«У женщины появляется идея создать такой проект, она рассказывает об этом другим женщинам, её идею поддерживают другие. Сейчас эти проекты перерастают в большие направления. Так что любая может выдвинуть свою инициативу и стать идеологом нового направления!»Как подчеркивает Олеся Летова, в основе работы «PRO Женщин» лежат конкретные ценности: поддержка, доверие, лидерство, развитие, право на ошибку. Именно благодаря им женщины находят в сообществе опору для дальнейших свершений. Чтобы присоединиться к сообществу, необходимо пройти регистрацию на их официальном сайте. После регистрации в личном кабинете откроется раздел «Где пообщаться» со ссылкой на городской чат. «Важно сказать о том, что участие в сообществе „PRO Женщин“ абсолютно бесплатно для каждой женщины. Наше сообщество развивается благодаря финансовой поддержке фондов и меценатов.» Влияние на женщин и жизнь городаО женщинах в бизнесе существует множество стереотипов. Например, о том, что женщина, которая успешно развивает свой бизнес, теряет свою женственность, становится жёсткой и приобретает более резкие черты как в характере, так и во внешности. Как отмечает Олеся Летова, в сообществе «PRO Женщин» женщины проявляются именно в мягком лидерстве: демонстрируют умение быть одновременно успешными в бизнесе и в личных отношениях, гармонично поддерживая семейный очаг, долгосрочные тёплые отношения с окружающими и зарабатывая много денег. Что касается влияния на Ульяновск, участницы сообщества занимают очень активную позицию в жизни города. Они принимают участие в городских мероприятиях и организовывают свои. Участницы сообщества объединяются и запускают новые коммерческие и социальные проекты, направленные на развитие детей и женщин, а также принимают участие в благотворительных проектах, популяризируя ценности заботы и поддержки. «В городе общая атмосфера становится заметно теплее, когда женщины, объединяясь в малые группы, дают другим женщинам возможность „отогреться“ и напитаться душевным теплом.»В День матери «Мозаика» и «PRO Женщин» заключат соглашение о сотрудничестве: подписание станет не просто официальным шагом, а продолжением разговора о женщинах, их опыте и взаимной поддержке. Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикером