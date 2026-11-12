Житель Димитровграда перевел мошенникам 22 тысячи рублей при покупке билетов на концерт

Криминал 12.11.2026 10:05

Димитровградец стал жертвой интернет-аферистов при попытке приобрести билеты на концерт. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ульяновской области.Фейковая покупка и «технический сбой»Инцидент произошел в Димитровграде. Мужчина намеревался посетить концерт и на одном из сайтов нашел предложение о продаже билетов. Перейдя по ссылке, он оплатил покупку на сумму 22 тысячи рублей, используя Q-код.Однако после транзакции забронированные места и факт оплаты не отобразились на сайте. Мужчина связался со службой поддержки, где ему пояснили, что платеж не прошел из-за технического сбоя. Собеседник пообещал оформить возврат средств, но для этого предложил перейти по ссылке и заполнить электронную форму.Данные карты и код из СМСВ «заявлении» на возврат потерпевший указал банк, в котором у него открыт счет, а также реквизиты своей банковской карты. Кроме того, он переслал злоумышленникам код из поступившего на телефон сообщения.Позже димитровградец обнаружил, что деньги за билеты так и не вернулись, а сайт, на котором он совершал покупку, оказался фейковым.Уголовное делоПо данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция призывает граждан быть бдительными при покупках в интернете и не передавать третьим лицам данные банковских карт и коды подтверждения из СМС.