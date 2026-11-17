Криминал 17.11.2026 06:45

В Димитровграде суд вынес приговор местному жителю с богатым криминальным прошлым, который напал с ножом на знакомого из-за нецензурной брани в свой адрес. Злоумышленник проведёт в колонии особого режима три года и девять месяцев.Конфликт на бытовой почве перерос в поножовщинуИнцидент произошёл в июле во дворе многоквартирного дома. По данным следствия, между ранее неоднократно судимым мужчиной и его знакомым вспыхнула ссора. Причиной конфликта стало то, что оппонент начал выражаться в адрес будущего осуждённого матом. Не стерпев оскорблений, димитровградец достал нож и нанёс удары в живот, грудь и левое предплечье обидчика.Тяжкий вред здоровью и попытка уйти от ответственностиОдно из ранений оказалось проникающим в брюшную полость с повреждением тонкого кишечника. Медики квалифицировали эту травму как опасную для жизни. Повреждения груди и руки оказались менее серьёзными, и пострадавший выжил. После задержания нападавший отрицал причастность к преступлению, заявив силовикам, что никого не резал. Однако позже, после опроса выжившего потерпевшего и двух свидетелей драки, он дал признательные показания и написал явку с повинной.Приговор и криминальное прошлоеДимитровградский городской суд признал фигуранта виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Ему назначили три с половиной года колонии. По совокупности с неотбытым сроком по предыдущему приговору, вынесенному весной, окончательное наказание составило три года и девять месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Апелляционная инстанция Ульяновского областного суда оставила это решение без изменений.Хроника правонарушенийЗа плечами осуждённого внушительный список судимостей. В 2010 году его привлекали к ответственности за грабёж, в 2021-м — за групповой угон автомобиля. Кроме того, в марте 2026 года он вновь предстал перед судом, и неотбытая часть наказания по этому делу была присоединена к текущему приговору.