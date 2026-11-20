Происшествия 20.11.2026 11:00

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. По данным полиции, 57-летний местный житель спилил 52 молодых дерева в лесном массиве Мелекесского района, нанеся лесничеству ущерб более чем на 50 тысяч рублей.Подозреваемый задержанСотрудники УМВД по Ульяновской области получили информацию о незаконной порубке деревьев породы клен, вяз и липа. Инцидент произошел в лесном массиве Лебяжинского участкового лесничества Мелекесского района. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого — 57-летнего местного жителя.Ущерб превысил 50 тысяч рублейПо версии следствия, мужчина спилил молодые деревья вокруг территории базы отдыха. В результате его действий Мелекесскому лесничеству был причинен ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей.Возбуждено уголовное делоВ настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Расследование продолжается.