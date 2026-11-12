Житель Ульяновска лишился «шестёрки» ради металлолома

Криминал 12.11.2026 09:27

В Ульяновске раскрыта кража автомобиля ВАЗ-21063 — подозреваемый задержан, а похищенная машина возвращена законному владельцу.Обращение в полициюВ полицию Засвияжского района Ульяновска поступило заявление от 24-летнего местного жителя о хищении его автомобиля марки ВАЗ-21063.Подозреваемый задержанПо подозрению в совершении преступления оперативники задержали ранее судимого жителя Ульяновска.Обстоятельства хищенияКак сообщили в УМВД, подозреваемый в ночное время заметил припаркованный возле дома автомобиль и решил его похитить. Мужчина вскрыл машину, вручную запустил двигатель и уехал на территорию гаражного комплекса, где планировал разобрать «шестёрку» на металлолом.Уголовное дело и возврат автомобиляВозбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Похищенный автомобиль вернули владельцу.