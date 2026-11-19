Криминал 19.11.2026 06:48

Утренний поход в магазин «Fix Price» на улице 40-летия Октября обернулся для жителя Заволжского района Ульяновска уголовным преследованием. Мужчина не устоял перед соблазном и забрал чужой гаджет, оставленный без присмотра в продуктовой корзинке. Инцидент закончился судом, но стороны разошлись миром.Обстоятельства инцидентаСлучай произошёл утром в торговой точке «Fix Price». Одна из покупательниц на короткое время отвлеклась и оставила свой бирюзовый смартфон Redmi Note 15 в чёрном чехле-книжке прямо в корзинке для продуктов. аметив бесхозный гаджет стоимостью более 19 тысяч рублей, ульяновец огляделся по сторонам. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он быстро спрятал телефон в карман брюк и покинул магазин с чужой вещью.Уголовное дело и примирениеПротив мужчины возбудили уголовное дело о краже со значительным ущербом (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). К моменту заседания в Заволжском районном суде страсти улеглись: ранее не судимый горожанин извинился перед владелицей смартфона и полностью возместил ей ущерб.Решение судаПокупательница попросила прекратить разбирательство. Прокурор и защита не возражали, поэтому суд освободил ульяновца от уголовной ответственности за примирением сторон и отменил подписку о невыезде.