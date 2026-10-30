Жители 24-этажки на Александра Невского пожаловались на неработающие лифты

Общество 30.10.2026 06:58

Жители 24-этажного дома №4Б, корпус 1 на улице Александра Невского в Ульяновске сообщили о регулярных сбоях в работе лифтов. По их словам, в здании, рассчитанном на 322 квартиры, большую часть времени функционирует лишь один подъёмник, что вынуждает людей стоять в очередях.В обращении, опубликованном в социальных сетях, указано, что лифт турецкого производства не работает с 21 сентября и до сих пор не запущен. Новые подъёмники марки «Метеор», по утверждению жильцов, также часто выходят из строя: оборудование включают на непродолжительное время, после чего оно вновь перестаёт работать. Как отмечают жители, проблемы с лифтами продолжаются порядка трёх лет. Авторы обращения призывают застройщика устранить неполадки либо заменить оборудование, подчёркивая, что особенно сложно в такой ситуации приходится пожилым людям и семьям с детьми.Причины остановки лифтов и сроки восстановления их работы на данный момент не известны.