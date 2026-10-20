Жители Ульяновска назвали зарплату главным аргументом при выборе работы

Согласно результатам исследования, проведенного сервисом SuperJob, для большинства жителей Ульяновска ключевым критерием при трудоустройстве является размер заработной платы. Такой ответ дали 56% участников опроса, в котором приняли участие как представители компаний, так и экономически активное население города.На втором месте по значимости оказался фактор взаимоотношений с руководством: адекватность начальства важна для 34% респондентов. Каждый четвертый (27%) при выборе места работы обращает внимание на стабильность организации. Такие условия, как удобное расположение офиса, комфортный психологический климат в коллективе и карьерные перспективы, оказались равноценными — их отметили по 22–23% опрошенных.Возможности для личностного роста волнуют 14% участников исследования. Прозрачность бизнес-процессов и соблюдение баланса между работой и личной жизнью (work-life balance) важны для 12%. Интересные профессиональные задачи служат мотивацией для 11% горожан, достойный соцпакет ценят 10%, а корпоративному обучению отдают предпочтение 8%. Наименее значимыми факторами оказались имидж работодателя и корпоративная культура — их выбрали 6% и 5% респондентов соответственно.