Криминал 19.11.2026 09:43

В Ульяновской области задержана 35-летняя безработная женщина, подозреваемая в краже 12 тысяч рублей у одинокой 91-летней жительницы Барышского района. Возбуждено уголовное дело.Подозреваемая узнала о пенсионерке от знакомыхКак сообщает УМВД по Ульяновской области, в полицию обратилась 91-летняя жительница Барышского района, у которой были похищены 12 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали неработающую 35-летнюю женщину.Проникла в дом через открытую дверьПо данным ведомства, злоумышленница узнала от знакомых о пожилой женщине, проживающей одна. Придя к ней домой и обнаружив открытую входную дверь, она вошла в жилое помещение. Осмотревшись, женщина нашла сумку с кошельком, достала оттуда деньги и скрылась.Возбуждено уголовное делоПо факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Часть похищенных средств подозреваемая потратила, оставшиеся деньги были изъяты сотрудниками полиции.