Жительница Ульяновска перевела мошеннику более 223 тысяч рублей, поверив в роман с «раненым военным»

Криминал 13.11.2026 11:23

22-летняя жительница Ульяновска стала жертвой афериста на сайте знакомств: под предлогом лечения после ранения и помощи с адвокатом она перевела мошеннику свыше 223 тысяч рублей. О случившемся сообщили в УМВД.Знакомство на сайте знакомств и легенда о военнослужащемКак рассказали в УМВД, 12 ноября в полицию Заволжского района Ульяновска обратилась 22-летняя местная жительница, пострадавшая от афериста. По её словам, 27 августа на сайте знакомств она начала переписываться с мужчиной по имени Егор. Тот представился военнослужащим и заявил, что получил ранение в ходе боевых действий и сейчас находится на лечении в госпитале.Обещания встречи и первые переводыВ переписке мужчина убедил девушку в своих «искренних чувствах», а также в желании встретиться и познакомиться с её родителями. Для завершения лечения и предстоящей поездки ему потребовались деньги, которые он обещал вернуть сразу по прибытии в Ульяновск. Девушка перевела мошеннику 10 тысяч рублей, но этой суммы оказалось недостаточно. Тогда она перечислила ещё 21 тысячу, а на следующий день «возлюбленный» запросил ещё 14 тысяч рублей — и так далее.Новые предлоги: адвокат и долги кредиторамПозже «жених» убедил жительницу Ульяновска в том, что ему грозит уголовная ответственность за преступление, которого он не совершал. По его словам, необходимо было оплатить услуги адвоката и вернуть долги кредиторам.Итог: более 223 тысяч рублей и прекращение общенияВ результате девушка в течение двух месяцев перевела на различные банковские карты, указанные аферистом, более 223 тысяч рублей. Выяснив, что его жертва исчерпала свои финансовые возможности, мошенник прекратил с ней общение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).