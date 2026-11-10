Жительница Ульяновска получила колонию за осколок зеркала в сердце бывшего мужа

Криминал 10.11.2026 10:46

Засвияжский районный суд вынес приговор женщине, которая во время пьяной ссоры вонзила осколок разбитого зеркала в грудь экс-супруга. Ей назначено два с половиной года колонии общего режима и полумиллионная компенсация пострадавшему.Приговор судаЗасвияжский районный суд признал горожанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.Фемида приговорила её к двум годам и шести месяцам колонии общего режима и обязала выплатить пострадавшему полмиллиона рублей. Под стражу осуждённую взяли прямо в зале суда.Обстоятельства ночной драмыПо версии следствия, кровавая драма развернулась ночью в одной из засвияжских комнат.Пара, находившаяся в разводе, пришла в гости к знакомым, где шумно распивала алкоголь в большой компании. На почве ревности бывшего супруга к другой гостье между ними вспыхнула ссора. Мужчина попытался выставить экс-жену из комнаты в коридор.Оказавшись там, разгорячённая ульяновка со злости разбила ногой настенное зеркало, подобрала крупный клиновидный осколок, вернулась обратно и молча с размаха вонзила его оппоненту прямо в область сердца.Раненый зажал грудь руками и рухнул на пол, а очевидцы экстренно вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали проникающее ранение левого желудочка сердца и успели спасти пострадавшего на операционном столе.Позиция подсудимойПодсудимая в суде вину признала, но заявила, что детали самой поножовщины помнит смутно. По её версии, бывший муж во время брака регулярно избивал её и издевался.В роковую ночь он якобы снова наносил ей удары по голове и швырял на пол, защищая новую пассию. Осуждённая настаивала, что у неё просто «замкнуло в голове» от ревности и прошлых обид, а убивать экс-супруга она не хотела.Что учёл судСуд критически отнёсся к версии об избиении женщины, поскольку сам раненый и другие свидетели потасовки применение силы к ней отрицали. Опасности для жизни нападавшей в тот момент не существовало, поэтому мотивы самообороны были полностью исключены.Тем не менее Фемида учла её молодой возраст, раскаяние и тот факт, что сам раненый её простил, навещал в больнице и просил строго не наказывать. Ей также назначили амбулаторное принудительное лечение у психиатра по месту отбывания срока.