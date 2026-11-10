Жительница Ульяновска получила штраф за кражу деликатесов через кассу самообслуживания

Криминал 10.11.2026 10:32

В Ульяновске местную жительницу привлекли к ответственности за мошенничество с товарами на кассах самообслуживания. Женщина похищала дорогостоящие продукты и товары, имитируя сканирование, а затем продавала добычу на улице. Суд назначил ей штраф в 24 тысячи рублей и обязал пройти принудительное лечение от наркомании.Криминальные «гастроли» по супермаркетамИнцидент произошёл в Ульяновске. Горожанка решила обмануть систему и приобрести товары со скидкой сто процентов. В число похищенного попали элитная зубная паста, рыба ценных пород, импортный шоколад и другие товары категории люкс. В суде женщина заявляла, что на преступный путь её толкнула нужда.По данным следствия, жительница Поволжья, ранее уже имевшая проблемы с законом за аналогичные махинации, отправилась за покупками в состоянии алкогольного опьянения. Первым объектом стал супермаркет «Гулливер». Там она собрала пакет с форелью, дезодорантами AXE, колбасой «Краковская», дорогим импортным шоколадом и несколькими упаковками отбеливающей пасты SPLAT. Общая стоимость товаров составила около трёх тысяч рублей.Спектакль у сканера и провал в «Магните»На кассе самообслуживания женщина разыграла представление перед камерами: поочерёдно доставала товары, делала вид, что подносит их к лазерному сканеру, после чего складывала обратно в пакет и уходила, не оплатив покупку. Похищенное она сразу же продала случайному прохожему на улице.Спустя несколько дней, воодушевлённая успехом, женщина решила повторить трюк в «Магните», сосредоточившись на средствах гигиены полости рта. В её сумку отправились 24 упаковки премиальных паст Sensodyne, Colgate и Parodontax. Однако на выходе её остановила бдительная продавщица и потребовала вернуть товар. Поняв, что раскрыта, посетительница вернула лишь часть похищенного, а с оставшимися тюбиками на три тысячи рублей скрылась.Решение судаВ Засвияжском суде горожанка признала вину, раскаялась и ссылалась на безденежье, хотя характер похищенных товаров говорил сам за себя. Суд учёл наличие малолетнего ребёнка и возмещение ущерба торговым сетям, но оставил в силе её постановку на наркологический учёт.Фемида оценила поведение женщины у кассы в 24 тысячи рублей штрафа и обязала её пройти принудительное лечение от наркомании.