Жительница Ульяновска ударила следователя стулом и получила штраф
Происшествия
Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор местной жительнице, которая напала на сотрудницу Следственного комитета во время очной ставки. Женщина ударила следователя металлическим стулом по голове, однако отделалась минимальным денежным взысканием.Потасовка в кабинете на МелекесскойИнцидент произошёл в служебном кабинете следственного отдела, расположенного на улице Мелекесской. Ульяновка присутствовала на допросе в качестве законного представителя своей несовершеннолетней дочери. В момент, когда её супруг подошёл к столу для подписания документов, женщина на почве личных неприязненных отношений начала наносить ему пощёчины.Находившаяся в кабинете следователь встала между дерущимися, пытаясь их развести. В этот момент посетительница схватила металлический офисный стул и умышленно нанесла сотруднице СК удар сиденьем по голове, причинив подкожное кровоизлияние. Ножкой того же стула досталось и супругу — мужчине рассекло бровь.Позиция подсудимой: «Умысла не было»В ходе судебного заседания подсудимая не признала вину в умышленном нападении на представителя власти. По её словам, она находилась в состоянии сильнейшего эмоционального возбуждения из-за бракоразводного процесса и обвинений в адрес мужа в насилии над её ребёнком.Женщина пояснила, что во время следственного действия супруг вёл себя вызывающе, улыбался и ухмылялся, из-за чего она полностью потеряла самообладание. Она настаивает, что умысла травмировать следователя у неё не было, а стул полетел исключительно в сторону издевающегося супруга. Позицию матери поддержала и её дочь, указав, что сотрудница СК случайно попала под удар, когда пыталась остановить потасовку.Переквалификация статьи и мягкий приговорИзначально следствие квалифицировало действия нападавшей по более тяжёлой статье — за насилие в отношении следователя в связи с производством расследования (ч. 3 ст. 296 УК РФ). Однако суд согласился с тем, что конфликт носил сугубо личный характер. Квалификацию изменили на более мягкую ч. 1 ст. 318 УК РФ, исключив из обвинения удары руками по спине.Суд также учёл тяжёлое психоэмоциональное состояние матери и ограничился минимальным денежным взысканием. Заволжский районный суд оштрафовал местную жительницу на 20 тысяч рублей.