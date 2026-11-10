Жительница Ульяновска ударила следователя стулом и получила штраф

Происшествия 10.11.2026 09:53

Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор местной жительнице, которая напала на сотрудницу Следственного комитета во время очной ставки. Женщина ударила следователя металлическим стулом по голове, однако отделалась минимальным денежным взысканием.Потасовка в кабинете на МелекесскойИнцидент произошёл в служебном кабинете следственного отдела, расположенного на улице Мелекесской. Ульяновка присутствовала на допросе в качестве законного представителя своей несовершеннолетней дочери. В момент, когда её супруг подошёл к столу для подписания документов, женщина на почве личных неприязненных отношений начала наносить ему пощёчины.Находившаяся в кабинете следователь встала между дерущимися, пытаясь их развести. В этот момент посетительница схватила металлический офисный стул и умышленно нанесла сотруднице СК удар сиденьем по голове, причинив подкожное кровоизлияние. Ножкой того же стула досталось и супругу — мужчине рассекло бровь.Позиция подсудимой: «Умысла не было»В ходе судебного заседания подсудимая не признала вину в умышленном нападении на представителя власти. По её словам, она находилась в состоянии сильнейшего эмоционального возбуждения из-за бракоразводного процесса и обвинений в адрес мужа в насилии над её ребёнком.Женщина пояснила, что во время следственного действия супруг вёл себя вызывающе, улыбался и ухмылялся, из-за чего она полностью потеряла самообладание. Она настаивает, что умысла травмировать следователя у неё не было, а стул полетел исключительно в сторону издевающегося супруга. Позицию матери поддержала и её дочь, указав, что сотрудница СК случайно попала под удар, когда пыталась остановить потасовку.Переквалификация статьи и мягкий приговорИзначально следствие квалифицировало действия нападавшей по более тяжёлой статье — за насилие в отношении следователя в связи с производством расследования (ч. 3 ст. 296 УК РФ). Однако суд согласился с тем, что конфликт носил сугубо личный характер. Квалификацию изменили на более мягкую ч. 1 ст. 318 УК РФ, исключив из обвинения удары руками по спине.Суд также учёл тяжёлое психоэмоциональное состояние матери и ограничился минимальным денежным взысканием. Заволжский районный суд оштрафовал местную жительницу на 20 тысяч рублей.