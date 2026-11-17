Криминал 17.11.2026 07:28

Многодетная мать, не имеющая гражданства и регистрации, совершила грабёж в супермаркете «Магнит Семейный». Похитив 45 плиток шоколада «Милка» на сумму более 8,5 тысячи рублей, женщина отдала одну плитку охраннику и скрылась с остальным товаром. Суд приговорил её к двум годам ограничения свободы.Обстоятельства кражи в супермаркетеИнцидент произошёл вечером в торговом зале магазина. По версии следствия, неработающая горожанка собрала со стеллажей 45 плиток молочного шоколада разных видов. Пройдя мимо кассы без оплаты, она направилась к выходу, где её попытались остановить сотрудники торговой точки.Попытка скрыться от охраныОсознав, что её заметили, женщина вручила охраннику одну пористую плитку с кокосовой начинкой и убежала с оставшимся товаром. Ущерб торговой сети составил 8 549 рублей.Признание вины и смягчающие обстоятельстваВ суде подсудимая полностью признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние, помощь больной матери и наличие на иждивении троих малолетних детей, младшему из которых исполнился год и три месяца. Из-за малолетнего ребёнка женщине не смогли назначить обязательные или исправительные работы.Решение судаЖелезнодорожный районный суд приговорил горожанку к двум годам ограничения свободы. Ей запрещено выезжать за пределы Ульяновска, менять место жительства без согласия надзорного органа и выходить из дома с 23:00 до 06:00. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск торговой сети о взыскании суммы ущерба.Дополнительное наказаниеКроме того, к новому наказанию присоединили неоплаченный штраф в размере 20 тысяч рублей, который женщина получила весной за аналогичные кражи в Ленинском и Заволжском районах города.