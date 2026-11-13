Жительницу Ишеевки будут судить за нападение на полицейского

Криминал 13.11.2026 05:34

В Ульяновском районе завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Ишеевки, обвиняемой в применении насилия к сотруднику полиции. Материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.Обстоятельства инцидентаПо данным следствия, происшествие случилось 9 октября 2026 года в одной из квартир на улице Кирова. Женщина, стремясь избежать привлечения к ответственности, воспрепятствовала законным действиям полицейского и применила к нему насилие.Квалификация и дальнейшие действияДействия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Как отметили в СК, обстоятельства первоначального конфликта и характер причинённых повреждений не уточняются. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.