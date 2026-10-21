В Ульяновске стартовала глубокая обрезка деревьев: что меняют города этим летом

В Ульяновске на этой неделе открылся сезон глубокой обрезки деревьев сообщением об этом поделился Городской центр по благоустройству и озеленению. Для горожан, непривычных к такой процедуре, вид «облысевших» деревьев может показаться шокирующим, но у работ есть важное практическое обоснование.Стволы вместо крон: почему деревья так выглядятСезон уже стартовал, и ульяновские деревья в ближайшие дни заметно преобразятся. От пышной листвы останутся только ствол и укороченные скелетные ветви именно так выглядит дерево сразу после глубокой обрезки.Зачем это нужно городуВ Горзеленхозе объяснили смысл процедуры: она снижает нагрузку на ствол, убирает слабые и больные ветви, а у отдельных пород помогает запустить рост молодых побегов из них со временем вырастет новая крона.Когда зелень вернётсяТерпение главное условие. Кроны восстановятся не за один сезон: деревьям потребуется несколько лет, чтобы снова нарастить густую листву.