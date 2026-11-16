Происшествия 16.11.2026 11:40

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда оставила в силе решение нижестоящей инстанции, отказав российскому дистрибьютору «Чери Автомобили Рус» в удовлетворении иска.Компания пыталась взыскать с местного жителя 10,9 миллиона рублей в качестве неосновательного обогащения, утверждая, что клиент умышленно затягивал получение автомобиля ради увеличения суммы неустойки.Хронология конфликта вокруг Chery Tiggo 8 PRO MAX NEWИстория началась с покупки кроссовера Chery Tiggo 8 PRO MAX NEW стоимостью 4,2 миллиона рублей в июле 2024 года. Автомобиль оказался с дефектами. Весной 2025 года Засвияжский районный суд обязал АО «Чери Автомобили Рус» заменить транспортное средство на новое аналогичной комплектации. Кроме того, в пользу владельца была присуждена неустойка в 1,5 миллиона рублей, штраф в 500 тысяч рублей, а также пени в размере 1% от стоимости машины за каждый день просрочки вплоть до фактической передачи нового авто.Принудительное взыскание и ответный искПоскольку замена автомобиля так и не была произведена, к январю 2026 года судебные приставы принудительно списали со счетов компании набежавшую неустойку, превысившую 11,3 миллиона рублей. В ответ автодистрибьютор подал иск с требованием вернуть почти 10,9 миллиона рублей основного долга и 391 тысячу рублей процентов. Компания настаивала, что еще весной и летом 2025 года направляла клиенту телеграммы с приглашением забрать машину, а тот якобы уклонялся от получения ради наживы.Доводы сторон и доказательстваСуды первой и апелляционной инстанций доводы компании отклонили. В ходе разбирательства выяснилось, что доказательств вручения телеграмм у дистрибьютора нет. Более того, переписка и записи звонков в дилерский центр «Авторай-Премиум» в августе 2025 года показали обратное: покупатель договаривался об осмотре, но менеджер салона сообщил ему, что предназначавшийся для замены кроссовер уже продан. После вступления решения о замене в законную силу компания новых машин клиенту больше не предлагала.Итог разбирательстваВ итоге Ульяновский областной суд подтвердил, что злоупотребления правом со стороны покупателя не было, и отказал автодистрибьютору в возврате денег. Многомиллионные выплаты остаются за автовладельцем.