600 запросов за 9 месяцев: ульяновцы ищут своих фронтовиков

Ульяновцы хотят знать не только где воевал родственник, но и как жил. За девять месяцев этого года областные архивисты получили более 600 запросов о судьбах фронтовиков.Многие спорят: это дань памяти или мода времени — знать историю своих родственников-фронтовиков. Раньше кто-то составлял генеалогическое древо на ватмане или рисовал таблицы родства в тетради, сейчас всё можно представить в электронном виде с фотографиями.Директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин говорит, что интерес к установлению судеб фронтовиков только растёт.— Если в 2015 году архив получил 15 запросов по этой теме, то за девять месяцев этого года их количество превысило 600, — сказал он. — Для упрощения поиска архив развивает электронный доступ к документам через портал «Архивы Ульяновской области». В открытом доступе планируется размещать, в частности, журналы призыва, безвозвратных потерь и розыска, а также учётные карточки. В течение 2027 года электронная база будет пополняться новыми материалами. При этом доступ к документам, содержащим персональные данные, будет предоставляться с соблюдением установленных требований и подтверждением родства.Запросы поступают по разным каналам: почта, факс, телефон, портал. Интересный момент: речь идёт теперь не просто о том, чтобы найти человека, а об установлении его судьбы — довоенного и послевоенного периода жизни.— Мы продолжаем хранить документы не только для себя, но и для будущих поколений, — говорит Андрей Пашкин. — Подготовлены и электронные книги памяти малых населённых пунктов. Но, к сожалению, их немного. Мы столкнулись с таким моментом, что далеко не все люди, которые шли на фронт, были упомянуты.Как найти?Многие ульяновцы хотят знать судьбу своих родственников, но не знают, как начать поиск. В госархиве пояснили, что можно начать с воспоминаний близких, семейных фотографий, писем и документов, которые сохранились дома. Сегодня найти информацию помогают и электронные архивы, где собраны данные о бойцах, наградах и местах службы.Алена Кочергина, начальник отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, рассказала, что существуют книги памяти.— До сих пор они не утратили своей актуальности. Книги памяти были составлены по документам районных военкоматов, информация, которая в них содержится, актуальна. Но нужно быть внимательным, так как в документах районных военкоматов содержится очень много ошибок. К сожалению, эти ошибки перешли и в книги памяти. Что касается документов ульяновцев — участников Великой Отечественной войны, то правильнее обратиться в областной Государственный архив новейшей истории.В прошлом году в госархив на хранение начали поступать документы районных военкоматов. Сейчас они описываются, реставрируются, но так как прошло уже больше восьмидесяти лет, они в ветхом состоянии. Поэтому поработать с ними пользователи не могут напрямую. Но архивисты отвечают на запросы ульяновцев по ним.СудьбыНапример, в госархиве нашли данные по Дикунцу Дмитрию Мироновичу — участнику Великой Отечественной войны, бывшему узнику концлагеря «Бухенвальд», подпольщику-антифашисту.Родился 10 февраля 1914 года в селе Губча Гриценского района Хмельницкой области Украинской ССР. Окончил Куйбышевское военно-политическое училище. В Советской Армии с 1938 года. В Великую Отечественную войну воевал в составе батареи противотанковых орудий 154/47 Гвардейской стрелковой дивизии. Попав в окружение, вынужден был присоединиться к партизанскому отряду, действовавшему в Белоруссии. В мае 1942 года оказался в плену, в фашистском концлагере «Бухенвальд» под № 8936. Участвовал в деятельности подпольной антифашистской организации, в подготовке к организации восстания, которое произошло 11 апреля 1945 года. После войны жил и работал в Ульяновске. Вёл большую общественную работу в составе Совета ветеранов 154/47 Гвардейской стрелковой дивизии при Ульяновском областном Доме офицеров: занимался розыском сведений о бывших узниках фашистских концлагерей и ветеранах 154/47 Гвардейской стрелковой дивизии, организовывал встречи ветеранов дивизии в Ульяновске. Вёл переписку со школьными поисковыми отрядами из Читы, Казани, Москвы. Умер в 1992 году в Ульяновске.Другая судьба. Мария Фёдоровна Шибанова окончила 7 классов средней школы в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области. В 17-летнем возрасте была призвана Новоспасским военным комиссариатом и направлена на ускоренные курсы по подготовке связистов. По их окончании, в сентябре 1942 года, прибыла под Сталинград.«В августе 1942 года с группой девочек попала на фронт под г. Сталинград в 62 армию. Сталинград был озарён пламенем пожарищ. Бомбил и обстреливал ежеминутно. Город нужно удерживать, нужны крепкие мужественные руки, а не юные девчонки. Нас командир 62 армии Чуйков не брал, кричал: „Что за детский сад у меня, никак нет!“ А нас привезли под Сталинград. Я стояла первой в шеренге строя, напротив Чуйкова; возмутило его недоверие, и я вернулась к строю и закричала: „Девочки, нам не верят, девочки, нам не доверяют!“Всё же девочек направили на фронт. Вместе с Марией. Как она вспоминала, «подобрали… трёх девочек-смельчаков. Катю Попкову, мы с ней с одного района, Лелю Рябову с Воронежа, Аню Терёхину с гор. Ленинграда. Вот нас четверых ночью переправили в Сталинград, в 124 стрелковую бригаду 62 армии. Что там было — невозможно описать, какие были ужасы. От этих ужасов войны у Кати Поповой вспыхнула желтуха, Леля Рябова ослепла, я одной ночью поседела».Мария Фёдоровна прошла боевой путь от Сталинграда до Берлина. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 9 юбилейными медалями.