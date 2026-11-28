Общество 28.11.2026 03:48

Впервые в Ульяновске перед судом предстанут двое молодых людей по обвинению в государственной измене и террористической деятельности. Mosaica.ru ознакомилась с обвинительным заключением.Всё началось с переписки в популярном мессенджере. В сентябре 2025 года там появился аккаунт с ником «N». За ним, как установило следствие, стоял представитель Службы безопасности Украины, находившийся за границей и выступавший против проведения специальной военной операции. Именно он, по версии обвинения, создал канал и стал искать в России людей, готовых за деньги поджигать всё, что горит и передаёт сигнал.Тогда же 20-летний ульяновский студент Андрей вступил с ним в переписку. Неизвестный предложил ему за 600 долларов совершать поджоги оборудования вышек сотовой связи и повреждать кабели связи на территории Ульяновской области. Андрей согласился. Он знал из интернета и новостей, что за такими «заказами» стоят спецслужбы Украины, и понимал, с кем имеет дело.В одиночку выполнить задание было невозможно, и тогда Андрей предложил своему ровеснику Алексею - тоже студенту, действовать вместе. Тот согласился. Так, как считает следствие, возникла группа лиц по предварительному сговору: двое исполнителей и один голос в мессенджере, отдающий команды из-за границы. В том же сентябре они получили от куратора инструкцию по первому заданию и приступили к его выполнению.Кабель связи11 сентября «N» отправил Андрею GPS-координаты кабеля связи в селе Отрада под Ульяновском. Этот кабель соединял семь базовых станций операторов. Куратор также указал ориентиры для поиска и приказал повредить кабель. В тот же день молодые люди взяли ручную пилу, лопату, перчатки и поехали на автомобиле «Лада Веста» в село. Вечером, прибыв на место, они раскопали яму и добрались до кабеля, затем разрезали его ручной пилой. Всё это Андрей фиксировал на видеокамеру своего iPhone — для отчёта куратору. Убедившись, что кабель разрезан, они переслали видеозапись «N», а затем скрылись с места преступления, забрав с собой пилу и перчатки, но оставив лопату.12 сентября «N» перечислил им криптовалюту USDT на их «кошелёк». В пересчёте на рубли они получили лишь около 24 тыс. рублей.Вышка В середине сентября «N» дал новое указание: уничтожить термошкаф с телекоммуникационным оборудованием вышки оператора связи в посёлке Зелёном под Новоульяновском. Способ — зажигательная смесь, «коктейль Молотова». Компоненты велено было приобрести Андрею самому. 16 сентября диверсанты поехали на разведку. Прибыв к вышке, они сфотографировали объект и отправили снимки «N» в качестве отчёта. После этого закупили в магазине все нужное для зажигательной смеси, которую потом изготовили дома у Алексея на улице Аблукова.В ночь на 17 сентября они вернулись к вышке. Андрей болторезом взломал защитное ограждение, подобрался к термошкафу, облил его зажигательной смесью и поджёг. Алексей снимал всё на iPhone. Огонь вспыхнул мгновенно. В итоге базовая станция сгорела. В радиусе её действия пропала сотовая связь — а вместе с ней и возможность оповестить людей о чрезвычайной ситуации, о военной или иной угрозе. Позже оператор оценил ущерб в 202 340 рублей.Вскоре их задержали сотрудники УФСБ. Было возбуждено уголовное дело. «N» остался в мессенджере, а Андрей и Алексей остались в Ульяновске — уже не как исполнители, а как обвиняемые. Их арестовали и посадили в СИЗО. 600 долларов, если они и были обещаны, в деле не фигурируют. Фигурируют 202 340 рублей ущерба и несколько статей УК РФ. Вину свою молодые люди признали.— На прошлой неделе заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительные заключения и направил в суд уголовные дела в отношении этих двух ульяновцев, — сообщил старший помощник облпрокурора Василий Зима. — В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в государственной измене, совершении группой лиц террористического акта, содействии террористической деятельности, совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Mosaica.ru будет следить за судебным процессом.