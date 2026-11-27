Криминал 27.11.2026 10:02

В Ульяновске и Москве задержали семерых участников группировки «Орловские*» — их подозревают в участии в деятельности запрещённой экстремистской организации. Об этом 26 ноября сообщили региональные управления МВД и Следственного комитета; фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.По данным УМВД, участники собирали деньги в «общак» (в том числе на поддержку заключённых в Ульяновской области) и организовывали группы молодёжи для урегулирования конфликтов и встреч с представителями других запрещённых объединений. Следствие планирует ходатайствовать об избрании им мер пресечения.Группировка связана с перестрелкой 13 марта 2014 года на перекрёстке проспектов Филатова и Созидателей: тогда двое мужчин получили ранения. Расследование возобновили в сентябре 2026 года после явки с повинной одного из предполагаемых участников. В октябре задержали Ильдара Вахитова и Артёма Улендеева, по делу также проходит предприниматель Игорь Орлов (его считают одним из организаторов покушения). В ноябре дело о покушении объединили с делом о посредничестве во взяточничестве, по которому Орлова задержали ещё в мае. Все трое либо отрицают вину, либо оспаривают обвинения через защиту.*признана в России экстремистской и запрещена.