Общество 27.11.2026 09:34

Передвижная резиденция зимнего волшебника впервые за два года остановилась в Томске — горожане встречали красочный состав ранним утром 26 ноября.Поезд Деда Мороза прибыл на станцию Томск-I ровно в 7:50 накануне, 26 ноября. Несмотря на раннее утро, горожане уже встречали красочный состав, которого ждали с 2023 года: ни в 2024-м, ни в 2025-м состав не заходил в Сибирские Афины. КП-Томск в фоторепортаже показывает, как взрослые и дети радовались встрече с зимним волшебником.Маршрут и стоянка в ТомскеВ этом сезоне передвижная резиденция пройдет 24 тысячи километров и заглянет в 65 городов. Стоянка в Томске длилась несколько часов — с 07:50 до 13:50. За это время гостям поезда устроили настоящий праздник.Праздник на перронеЗа двадцать минут до прибытия аниматоры в костюмах сказочных героев уже разминали толпу — прыгали, хлопали, помогали не замерзнуть. Кроме игр томичам предложили сладости, горячий чай и пряники.Внутри состава: 19 вагоновВнутри — 19 вагонов, и каждый отдельный мир. Салон-приемная с елкой и настоящим троном, где садятся и получают персональное поздравление. «Сказочная деревня» с квестами: дети помогают лесным жителям искать потерянные подарки. Вагон Снежной Королевы — кривые зеркала, ледяные узоры, аудиовизуальный эффект северного сияния. Кукольный театр с бархатными креслами и лепниной, 45-минутные представления с ростовыми куклами. Вагон-лавка, где сувениры продаются только здесь и нигде больше. Билеты внутрь традиционно разлетелись за часы — кто не успел, тому площадь.Бесплатное шоу для оставшихся снаружиПлощадь и не подвела. Для тех, кто остался снаружи, развернули бесплатное представление — и оно, судя по лицам, было не хуже.Впечатления томичейТатьяна Попадейкина пришла на перрон со школьником — уже во второй раз. Первый был, когда малышка еще не родилась. По ее словам, детям очень понравилось, и в следующий раз семья обязательно пойдет снова. Она считает, что детей необходимо водить на такие мероприятия. Письмо Деду Морозу написали, но самого волшебника не увидели: школьник замерз, и они не дождались шоу-программы около пяти минут.Состав с письмами томичей вернется в Великий Устюг 9 января 2027 года.