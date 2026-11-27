Общество 27.11.2026 08:56

В Ульяновской области ввели единовременную выплату в 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего и последующих детей.Право на выплату возникает:при рождении третьего ребёнка — с 1 января 2025 года;при рождении четвёртого и следующих детей — с 1 января 2026 года.Чтобы получить выплату, семья должна соответствовать ряду условий:оба родителя (или единственный родитель) — граждане РФ и проживают в Ульяновской области;один из родителей получает ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка;в семье уже есть трое и более детей (включая того, с рождением которого появилось право на выплату).Подать заявление можно через органы соцзащиты, МФЦ «Мои документы» или портал Госуслуг. Срок рассмотрения — до 8 рабочих дней (это время на принятие решения, а не на зачисление средств). Выплату получает один из родителей; при подаче через представителя нужно подтвердить его полномочия.В выплате откажут, если семья не соответствует условиям программы, если деньги уже получил другой родитель в связи с рождением того же ребёнка либо если аналогичная мера поддержки была использована в другом регионе. Также основанием для отказа служат лишение родительских прав или нахождение детей на полном гособеспечении.