Общество 27.11.2026 08:35

Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска отреагировала на жалобу матери тяжелобольной девочки. В ходе проверки выяснилось, что ребёнок, которому жизненно необходимы определённые лекарства, не получал их в установленном порядке — это нарушало требования закона. Из‑за этого маме пришлось самостоятельно покупать нужные препараты: на лечение она потратила свыше 19,6 тысячи рублей.В связи с выявленными нарушениями прокуратура Ульяновской области направила в суд исковое заявление. После вмешательства надзорного ведомства ситуация была урегулирована: региональное министерство здравоохранения не только обеспечило девочку необходимыми лекарствами, но и возместило матери понесённые расходы.Также по требованию прокурора суд взыскал в пользу ребёнка компенсацию морального вреда — её размер составил 3 тысячи рублей.