Криминал 27.11.2026 07:58

На вокзале Ульяновск‑Центральный силовики пресекли канал сбыта наркотиков. Операцию провели сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Ульяновского ЛО МВД России на транспорте.В результате оперативных мероприятий задержали 21‑летнюю девушку, которую подозревают в причастности к незаконному обороту запрещённых веществ. При личном досмотре у неё нашли и изъяли 12 свёртков с мефедроном — общая масса наркотика превысила 33 грамма. Экспертиза, выполненная специалистами экспертно‑криминалистического отделения Ульяновского ЛО МВД на транспорте, подтвердила, что в свёртках действительно находится запрещённое вещество.Следственное отделение Ульяновского ЛО МВД на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — речь идёт о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По данным следствия, девушка входила в преступную группу и успела организовать в Ульяновске 9 тайников‑закладок.По этой статье фигурантке может грозить до 20 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают предварительное расследование.