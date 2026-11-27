Полиция задержала наркосбытчицу на вокзале Ульяновск-Центральный
Криминал
На вокзале Ульяновск‑Центральный силовики пресекли канал сбыта наркотиков. Операцию провели сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Ульяновского ЛО МВД России на транспорте.В результате оперативных мероприятий задержали 21‑летнюю девушку, которую подозревают в причастности к незаконному обороту запрещённых веществ. При личном досмотре у неё нашли и изъяли 12 свёртков с мефедроном — общая масса наркотика превысила 33 грамма. Экспертиза, выполненная специалистами экспертно‑криминалистического отделения Ульяновского ЛО МВД на транспорте, подтвердила, что в свёртках действительно находится запрещённое вещество.Следственное отделение Ульяновского ЛО МВД на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — речь идёт о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По данным следствия, девушка входила в преступную группу и успела организовать в Ульяновске 9 тайников‑закладок.По этой статье фигурантке может грозить до 20 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают предварительное расследование.