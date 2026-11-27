Власть 27.11.2026 08:17

Губернатор Алексей Юрьевич Русских в ходе прямого эфира рассказал о планах открыть в Ульяновске высшее военное училище. Учебное заведение будет специализироваться на подготовке специалистов в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и искусственного интеллекта.Власти региона уже вышли на предварительный контакт с Министерством обороны РФ и официально направили в ведомство обращение от Ульяновской области. Для размещения училища рассматривается территория бывшего училища связи — сейчас там функционирует Межвидовой региональный учебный центр связистов (МРУЦ).Как отметил глава региона, проект намерены развивать на уже имеющейся инфраструктуре, при этом работа действующего учебного центра останавливаться не будет. Инициатива получит необходимую административную поддержку.