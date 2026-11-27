Общество 27.11.2026 07:19

В Ульяновске планируют оборудовать светофором и камерами фотовидеофиксации пешеходный переход возле лицея при УлГТУ — вопрос поднят по обращению родителей школьников.Во время прямой линии 26 ноября жительница города Елена рассказала, что за сентябрь и октябрь на переходе у остановки случилось три ДТП. В одном из них пострадал её ребёнок: виновника удалось найти благодаря камерам на соседнем доме. По словам женщины, из‑за интенсивного движения автомобилей и трамваев переход остаётся опасным для детей.Губернатор Алексей Русских поручил министру транспорта Евгению Лазареву и главе Ульяновска Александру Болдакину оперативно проработать вопрос и отчитаться о мерах. Глава региона подчеркнул, что в активно развивающемся Юго‑Западном микрорайоне, где планируют построить около 300 тысяч квадратных метров жилья, безопасность маршрутов к школам и детсадам — приоритет.