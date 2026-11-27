Власть 27.11.2026 05:28

Ульяновский станкостроительный завод запускает совместный проект с Республикой Беларусь — он получил название «Союзный станок». О старте кооперации рассказал губернатор Алексей Юрьевич Русских в ходе прямого эфира. Проект пользуется личной поддержкой Президента Белоруссии Александра Лукашенко.В рамках инициативы предприятие в Ульяновске наладит производство востребованного оборудования. При этом ключевые компоненты — узлы, агрегаты и комплектующие — будут поставлять ведущие заводы Беларуси. Продукция белорусских партнёров соответствует строгим требованиям по качеству и при этом остаётся экономически выгодной.По прогнозам региональных властей, станки, выпущенные в рамках проекта, смогут успешно конкурировать не только внутри России, но и на международных рынках.