Общество 26.11.2026 12:44

Аудитория сайтов российских зимних курортов выросла на 42% за месяц, а продажи товаров для горнолыжного спорта — на 25% за год. О трендах сообщили специалисты МегаФона и Авито.В преддверии горнолыжного сезона россияне стали активнее изучать зимние направления для отдыха. По данным МегаФона, в ноябре суммарный показатель аудитории сайтов российских горнолыжных курортов вырос на 42% по сравнению с октябрем. Наибольший интерес пользователей вызвала «Красная Поляна», следом расположились «Газпром Поляна» и «Роза Хутор» в Краснодарском крае. В пятерку лидеров также вошли «Охта Парк» в Ленинградской области и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Далее в рейтинге — «Игора», «Эльбрус» и «Большой Вудъявр».Однако по динамике трафика лидирует Шерегеш: объем использованного трафика на сайте курорта вырос почти втрое. На втором месте оказался «Газпром Поляна» (рост в 2,6 раза). На третьей строчке разместился курорт «Солнечная долина» (+68%). В пятерку также вошли официальные ресурсы «Эльбруса» (+66%) и «Архыза» (+45%).Наиболее активно сайтами горнолыжных курортов интересовались пользователи в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 41% суммарного показателя аудитории. Следом расположились возрастные группы 45–54 лет (24%) и 25–34 лет (17%). При этом заметно вырос интерес среди молодежи 18–24 лет: аудитория увеличилась на 66%, значительно опередив общий темп роста.По географии интереса лидируют Москва и Московская область. Второе место занимает Краснодарский край, третье — Санкт-Петербург и Ленинградская область. В десятку регионов с наибольшей суммарной аудиторией сайтов горнолыжных курортов также вошли Ростовская и Самарская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Приморский край, Карачаево-Черкесия и Вологодская область.Подготовка к сезону заметна и по активности на специализированных ресурсах. Аудитория сайтов покупки ски-пассов выросла более чем вдвое, горнолыжных школ — на 74%. Число пользователей сайтов спортивных магазинов, в ассортименте которых представлена экипировка для зимнего катания, увеличилось на 8%.Как уточняют в Авито, в октябре этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи товаров для этого вида спорта выросли на 25%. В основном пользователи покупают товары на ресейле — на них пришлось 73% продаж.Беговые лыжи стали покупать на 10% чаще. В среднем они стоили 21 000 рублей в новом состоянии и 8 000 рублей при покупке «с рук». Продажи горных лыж выросли на 3%. Они в среднем обходились в 43 000 рублей новые и в 16 000 рублей на ресейле. Сноуборды стали покупать чаще на 10%: новые в среднем покупали за 38 000 рублей, «с рук» — за 17 000 рублей.Также активно выбирют ботинки и крепления — продажи год к году выросли на 22%. В новом состоянии их покупали в среднем за 14 000 рублей, на ресейле — за 6 000 рублей. Продажи защиты и экипировки увеличились на 38%. Средняя цена новой составила 9 000, на ресейле — 4 000 рублей.Заметно выросли продажи горнолыжной одежды — на 43%. Чаще всего покупают горнолыжные куртки — на них приходится 15% продаж в категории «Одежда и аксессуары». Также спросом пользуются горнолыжные комбинезоны (8%), горнолыжные брюки (7%), перчатки (5%), термобелье (1%) и защитные шорты (1%).Аксессуары для этого вида спорта за год стали покупать на 53% активнее. Чаще всего на платформе берут чехлы на лыжи или сноуборды — доля их продаж в категории составила 51%. 7% пришлось на рюкзаки, 4% — на сумки.