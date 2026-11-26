Криминал 26.11.2026 10:47

В Ульяновске 24-летнюю местную жительницу приговорили к шести с половиной годам колонии за покушение на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Женщину задержали у дома на улице Автозаводской после того, как она забрала запрещённые вещества из тайника. Об этом сообщили в прокуратуре региона.По данным Засвияжского районного суда, 15 июля 2026 года ранее судимая ульяновка получила через мессенджер указание от другого лица. Выполняя его, она извлекла из тайника синтетические наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта, и хранила их у себя дома. Однако довести задуманное до конца не удалось: в тот же день её задержали сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий.Как следует из материалов дела, на момент преступления обвиняемая нигде не работала и уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Её действия квалифицировали как покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета. В суде подсудимая полностью признала вину.Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил ей шесть лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 40 тысяч рублей.