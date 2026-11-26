Криминал 26.11.2026 10:05

В Ульяновской области перед судом предстанут двое 21-летних местных жителей, обвиняемых в госизмене и терроризме. По версии следствия, они повредили кабель связи и подожгли оборудование сотового оператора по указанию неизвестного лица. Уголовные дела направлены в суд, сообщили в прокуратуре региона.Заместитель прокурора области утвердил обвинительные заключения в отношении фигурантов Ш. и Б.По данным следствия, в сентябре 2025 года молодые люди через мессенджер получили инструкции от другого лица. Они ручной пилой разрезали кабель связи от села Баратаевка в Ульяновске до станции Охотничья, а в посёлке Зелёный Новоульяновска подожгли термошкаф с телекоммуникационным оборудованием мобильного оператора. За это им переводили деньги на криптокошелёк.Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене, теракте группой лиц по предварительному сговору, содействии террористической деятельности и легализации преступных доходов. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Окончательное решение примет суд.