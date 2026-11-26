Криминал 26.11.2026 09:31

25 ноября Ульяновский областной суд вынес приговор 53-летней Елене Паниной. Еще в конце 2022 года она входила в число лучших предпринимателей региона, а теперь проведет три года в исправительной колонии за 18 мошеннических эпизодов.От рукоделия до собственного брендаПанина начала с центра, объединившего салон красоты, обучающие курсы и школу-ателье, а позже запустила бренд одежды из натуральных тканей. Шить она умела с детства: помогала бабушке с заказами, окончила курсы кройки и шитья, подрабатывала на фабрике имени КИМ. Затем были техникум легкой промышленности и Поволжский государственный университет, а с 1995 года — частное предпринимательство. В 2013-м Панина освоила профессию парикмахера-универсала, стала визажистом и свадебным стилистом. На средства соцконтракта закупила оборудование для выпуска одежды. По итогам 2018 и 2022 годов ее признавали лучшим предпринимателем области в сфере бытовых услуг.Схема обманаС 2023 года Панина занялась мошенничеством. Первой жертвой стала ее знакомая Маргарита: весной 2023-го Панина заняла у нее 300 тысяч рублей, обещая вернуть через две недели, затем попросила еще 200 тысяч. Долг вырос более чем втрое, а доверчивая женщина по указанию Паниной подписала документ, который считала договором на обучение, — фактически это был потребительский кредит.Следствие установило 18 эпизодов мошенничества, в том числе три — в особо крупном размере и девять — в крупном. Одна из пострадавших, Надежда, лишилась более 1,1 млн рублей: Панина взяла с нее аванс за обучение, получила копии паспорта, ИНН и СНИЛС и дистанционно оформила от ее имени несколько займов. Жертвами чаще становились женщины, воспитывающие детей без мужа.ПриговорМаргарита подала иск в Засвияжский районный суд и выиграла, но Панина обещала вернуть деньги по мировому соглашению и не выплатила ничего. После коллективных обращений в полицию было возбуждено уголовное дело. Суд признал Панину виновной по ч. 4, ч. 3, ч. 2 и ч. 1 ст. 159 УК РФ и назначил три года колонии общего режима. Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор, но областной суд оставил наказание прежним, лишь скорректировав текст приговора. С осужденной взысканы суммы ущерба в пользу пострадавших — от 30 тысяч до 717,2 тысячи рублей. Приговор вступил в силу, Панину в ближайшие дни этапируют из СИЗО-1 в колонию.