Криминал 26.11.2026 10:58

Шестой кассационный суд в Самаре оставил в силе приговор экс-начальнику ОМВД по Железнодорожному району Ульяновска Сергею Дикамову. Бывший полковник, которого сдал лидер «Вырыпаевских» Парвиз Махмудов, пытался смягчить пятилетний срок, ссылаясь на помощь детдому и бойцам СВО.Кассация жалобу отклонила. Дикамов не отрицал, что брал деньги, но просил переквалифицировать обвинение на более мягкую статью. По эпизоду со взяткой в 50 тыс. рублей за «крышевание» батутного центра он уверял, что аттракционы работали легально, а конкретные действия за вознаграждение не оговаривались. По второму эпизоду — с отпущенными без протоколов мигрантами — настаивал, что имел право ограничиться устным замечанием, а деньги перевели на следующий день без договорённости.Защита также ссылалась на благотворительность: Дикамов перевёл детдому 70 тыс. рублей — сумму, равную всем взяткам, — и просил условный срок и возврат звания. Суд посчитал наказание справедливым.Напомним, Дикамова задержали в октябре 2025 года. В марте 2026-го его приговорили к 5,5 года колонии и штрафу 600 тыс. рублей. Позже областной суд переквалифицировал два эпизода на мелкое взяточничество и снизил срок до 5 лет, штраф — до 450 тыс. рублей, с конфискацией 70 тыс. и лишением погон.