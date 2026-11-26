Медицина 26.11.2026 09:48

В Ульяновске после вмешательства прокуратуры мать тяжелобольной девочки получила компенсацию за лекарства, купленные за свой счёт. На жизненно необходимые препараты женщина потратила более 19,6 тыс. рублей. Суд также взыскал в пользу ребёнка 3 тыс. рублей компенсации морального вреда.Поводом для проверки стало обращение матери в надзорное ведомство Железнодорожного района. Выяснилось, что девочка с тяжёлым заболеванием нуждается в постоянном приёме жизненно важных лекарств, однако вопреки законодательству положенные медикаменты ей не предоставлялись. В результате женщина покупала препараты самостоятельно.Прокуратура установила нарушение прав ребёнка на лекарственное обеспечение и обратилась в суд с иском о возмещении расходов. После вмешательства министерство здравоохранения Ульяновской области обеспечило девочку необходимыми препаратами, а матери полностью компенсировали потраченные деньги. По иску прокурора в пользу несовершеннолетней также взыскали 3 тыс. рублей морального вреда.Название заболевания, перечень препаратов и период, в течение которого девочка оставалась без лекарств, в сообщении прокуратуры не уточняются.