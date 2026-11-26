Общество 26.11.2026 11:14

В Ульяновской области в 2027 году благоустроят 14 общественных территорий в десяти населённых пунктах. На эти цели предусмотрено 730,7 млн рублей.Средства также направят на проекты — победители Всероссийского конкурса комфортной городской среды и поддержку ТОС. Параметры финансирования обсудили 24 ноября на заседании комитета Заксобрания по жилищной политике и энергетике.Основная часть суммы — 625,8 млн рублей — поступит из федерального бюджета, ещё 104,9 млн выделит областная казна. Финансирование получат конкурсные проекты в Димитровграде, Вешкайме, Тереньге и селе Аксаково Майнского района. Перечень всех 14 объектов и суммы по населённым пунктам не приводятся.Отдельно обсуждалось финансирование ТОС. Глава профильного комитета Денис Седов отметил, что ранее на эти цели ежегодно выделяли не менее 25 млн рублей. В качестве дополнительного источника рассматриваются средства, сэкономленные по конкурсу проектов поддержки местных инициатив. Конкретная сумма пока не определена.Финансирование предусмотрено госпрограммой «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2027 год.