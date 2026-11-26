Происшествия 26.11.2026 12:30

Главу администрации Новоульяновска оштрафовали на 6 тыс. рублей за нарушения при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в прокуратуре Ульяновской области.Поводом для проверки стали жалобы двух местных жительниц — по вопросам переселения из аварийного жилья и обеспечения доступности многоквартирного дома для маломобильных граждан. Как установило надзорное ведомство, в августе и сентябре 2026 года женщины обращались в администрацию, однако глава муниципалитета не обеспечил объективное и всестороннее рассмотрение их заявлений.По итогам проверки прокурор Ульяновского района возбудил в отношении руководителя администрации дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Суд признал главу виновным и назначил штраф в 6 тыс. рублей.Какие именно недостатки были допущены при рассмотрении обращений и решены ли поднятые женщинами вопросы, в сообщении прокуратуры не уточняется.