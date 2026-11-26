Общество 26.11.2026 12:44

В Ульяновской области, в рабочем посёлке Старая Кулатка, после прокурорского вмешательства была приведена в надлежащее состояние детская игровая площадка, расположенная на улице Больничной. Основанием для проверки послужили материалы о соблюдении законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, собранные прокуратурой Старокулаткинского района.В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что муниципальное учреждение «Транстехсервис» не предпринимало должных мер по содержанию игровой территории. По оценке прокуратуры, бездействие организации приводило к нарушению интересов детей, поскольку площадка должна отвечать установленным требованиям безопасности, а необходимые для этого действия своевременно не выполнялись.По итогам проверки в адрес ответственного учреждения было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и обеспечить безопасные условия для игр на данной территории.В результате принятых мер реагирования недостатки были устранены: площадка на улице Больничной приведена в соответствие с нормами безопасности. При этом в официальном сообщении прокуратуры не раскрывается, какие именно дефекты были обнаружены и какие конкретно работы проведены для их ликвидации, а также не указаны сроки выполнения этих работ.