Общество 27.11.2026 05:03

На юге Дальневосточного морского заповедника в Приморье у кордона поселилась енотовидная собака. Животное регулярно приходит к людям, охраняет их припасы от мышевидных грызунов и позирует для туристов, при этом не трогает жестяные банки с провизией. Об этом сообщает КП-Владивосток.Необычный гость у кордонаЕнотовидная собака обосновалась вблизи кордона на мысе Островок Фальшивый, который находится под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда». Животное заглядывает сюда каждый день. Оно не обращает внимания на инспекторов и туристов, свободно прогуливается по территории и явно чувствует себя в полной безопасности.Польза для продовольственных запасовГлавной пользой от такого соседства стала защита продовольственных запасов от грызунов. Енотовидные собаки всеядны и питаются как растительной, так и животной пищей, в том числе мышами. Поэтому вместо того чтобы покушаться на людские припасы в жестяных банках, хищник взялся ловить мелких грызунов на территории кордона.Кто ещё заглядывает в гостиЕнотовидная собака – не единственный обитатель заповедника, который выходит к людям. На территорию кордона также заглядывают косули, пятнистые и водяные олени. Копытных сюда привлекает не сгоревшая зеленая трава, которая сохранилась на южных склонах мыса Островок Фальшивый благодаря охране заповедной территории.Сам мыс известен как «самое птичье» место Дальневосточного морского заповедника. Рядом с ним раскинулись обширные водно-болотные угодья, где во время перелетов останавливаются кормиться и отдыхать сотни тысяч пернатых.Справка о заповедникеВ дирекции заповедников «Земля леопарда» напомнили, что Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого. Это первый морской заповедник страны, с 2021 года он находится под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда».На охраняемой территории дикие животные чувствуют себя в безопасности и не боятся людей.