Общество 27.11.2026 05:19

Ульяновские чиновники после прямой линии губернатора бросились выполнять поручения. Всего поступило более 3500 вопросов.Вчера, 26 ноября, состоялась прямая линия губернатора Алексея Русских с жителями Ульяновской области.«Все поступившие обращения поручил взять в проработку. В ближайшее время проведу совещание с правительством. Поставил задачу контролировать качество ответов — здесь нам поможет ЦУР», — сказал глава региона Алексей Русских.Большая часть вопросов касалась жилищно-коммунальной сферы — 35%, состояния дорожной сети и транспорта — 20%, социальной сферы — 10%, благоустройства — 10%, здравоохранения — 6%. Также поступили личные обращения. Самыми активными были жители областного центра — 42% вопросов, 14% обращений — от димитровградцев; также много вопросов направили жители Чердаклинского, Карсунского и Майнского районов.Что решили?Благоустроят пространство возле нового моста Шевченко — Смычки. Также на контроле — запуск общественного транспорта через мост.Запускают масштабный проект «Приемное отделение 2.0». Задача — комплексно преобразить приёмные отделения больниц: создать комфортные условия и вывести качество помощи на новый уровень. Сейчас достраивают приёмное отделение областного травмоцентра. Власти добились федеральной поддержки и планируют построить для травмоцентра новый лечебно-диагностический корпус. Серьёзное обновление ждёт и областную больницу: планируют возвести новое приёмное отделение и центр сердечно-сосудистой хирургии.Продолжат ремонт учреждений социальной сферы. К примеру, в 2027 году пройдёт капремонт в 15 школах, из них в 10 — по однолетнему циклу. На финишной прямой — создание второго корпуса лицея № 100 в Ульяновске и новой школы в Старой Майне на 375 мест.Есть федеральная поддержка по строительству нового корпуса медицинского факультета УлГУ; также прорабатывается с Министерством науки и высшего образования России капремонт ДИТИ НИЯУ МИФИ — нашей кузницы кадров для атомной отрасли. А на базе бывшего училища связи хотят создать военное училище по РЭБ и искусственному интеллекту. С Министерством культуры России предварительно проработан вопрос о реставрации кинотеатра «Ампир» на улице Гончарова в Ульяновске.В планах: «Авиастар», который в 2021 году собрал всего один самолёт, выходит на девять машин в год, а после — на сборку 25 лайнеров. В портовой особой экономической зоне достраивают фармацевтический кластер и завод технических спиртов, а на базе ульяновского станкостроительного завода запускают производство «союзного станка» с Белоруссией.За дело!Вышестоящие чиновники после прямой линии бросились выполнять поручения губернатора.«Всего по Ульяновску поступило около 1300 сигналов и сообщений, — сказал мэр Александр Болдакин. — Все поступившие заявки горожан взяли в отработку. Большинство из них касаются жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ремонта дорог, работы общественного транспорта». Он рассказал о ходе восстановления домов, повреждённых в ходе атаки вражеских беспилотников. По всем жилым зданиям, где выбило окна, замена рам и остекления завершена или находится в высокой степени готовности. В наиболее пострадавшей пятиэтажке по улице Розы Люксембург с прошлой недели работают строители: установили леса, сделали тепляк для выполнения монолитных работ. Чтобы обеспечить нужную температуру при затвердевании бетона, сделали отдельную кабельную линию от трансформаторной подстанции для прогревания. Подрядчики начинают разбирать разрушенные стеновые панели с их последующей заменой, а также устройством несущих конструкций и межэтажных плит.Кстати, пострадавшую при атаке 17-летнюю девушку уже выписали из московской больницы; впереди у неё косметическая операция.Болдакин пояснил и по закрытию 94-го маршрута.«Приняли решение продлить маршрут № 28, где работают 14 автобусов. До конца года на линию выведем ещё три машины большого класса, а в первом квартале 2027 года — ещё пять автобусов».Димитровградский мэр Сергей Сандрюков лично выехал на осмотр проблемных объектов в городе.Дом на улице Лермонтова, 49 — двухэтажное здание 1963 года постройки, дому более 60 лет. Кровля сильно изношена и протекает, особенно в межсезонье. Сейчас капитальный ремонт дома запланирован только на 2029 год, но с учётом реального технического состояния откладывать работы нельзя.«Планирую рабочую поездку в Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. Наша задача — добиться переноса капремонта дома на более ранний срок. Рассчитываю на положительное решение», — сказал глава города.Жители райцентра Чердаклы обратились к губернатору с вопросом, почему после завершения проекта «Чистая вода» качество воды в кранах не изменилось. Люди жалуются: чистой воды нет, а покупка бутилированной бьёт по бюджету.Глава профильного ведомства Руслан Хайрудинов объяснил, что обновили только магистральный трубопровод — до квартир вода не доходит из-за изношенных внутриквартальных сетей. Их замену включили в программу, документация на госэкспертизе, а работы начнутся в 2027 году.Всего за время прямого эфира поступило более тысячи сообщений.