Общество 27.11.2026 05:26

В Ульяновской области готовятся существенные изменения в регулировании трудовой деятельности иностранных граждан — они вступят в силу с 2027 года.Главное новшество — рост стоимости патента: ежемесячный платёж увеличится на 1676 рублей — с 7161 до 8837 рублей. Соответственно, годовая нагрузка на работника тоже возрастёт: вместо 85 932 рублей за 12 месяцев придётся заплатить 106 044 рубля.Причина подорожания — повышение регионального коэффициента для расчёта фиксированных авансовых платежей по НДФЛ: он вырастет с 2,1 до 2,45. Решение об изменениях было принято 25 ноября и распространяется на всех иностранцев, которые трудятся в регионе по патенту.Параллельно в области вводят новые правила, касающиеся финансового обеспечения мигрантов и их семей. Для оценки необходимого уровня доходов теперь применяется специальный коэффициент содержания — в 2027 году он составит 2,95. Его используют в связке с величиной прожиточного минимума, чтобы определить, достаточно ли у человека средств для содержания себя и близких.Расчёт базируется на актуальных экономических показателях региона: прожиточном минимуме на 2026 год (16 844 рубля) и среднедушевом доходе населения за 2025 год (порядка 50 000 рублей). С учётом коэффициента 2,95 требуемый уровень материального обеспечения достигает примерно 49 700 рублей.Власти связывают эти меры с острой нехваткой кадров в регионе: сейчас на одного соискателя приходится 7–8 вакансий. Привлечение иностранных специалистов рассматривается как один из инструментов решения проблемы. При этом повышение стоимости патента призвано не только упорядочить рынок труда, но и сократить долю неофициальных выплат, выровняв налоговую нагрузку.Ожидается, что благодаря новым нормативам консолидированный бюджет Ульяновской области получит дополнительно порядка 300 млн рублей в 2027 году. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и поддержку социальных программ в регионе.