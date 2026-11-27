Происшествия 27.11.2026 07:19

Жительница Ульяновска стала жертвой телефонных мошенников — 54‑летняя женщина лишилась 700 тысяч рублей. Инцидент произошёл после серии обманных звонков.Всё началось 20 ноября: женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником управляющей компании. Он убедил её продиктовать код из СМС — якобы это был временный код для доступа в подъезд.Затем злоумышленники продолжили атаку под видом представителей Росфинмониторинга и ФСБ. Женщине заявили, что через её аккаунт на портале «Госуслуги» якобы оформили кредит на миллион рублей. Лжесотрудник ФСБ запугивал её перспективой уголовной ответственности, если долг не будет погашен. Когда он узнал, что на счету у женщины только 700 тысяч рублей, то пообещал «помочь» и доложить недостающие 300 тысяч из собственных средств. Под давлением и в состоянии стресса женщина сняла и перевела все свои сбережения через банкомат.Осознав, что стала жертвой обмана, горожанка обсудила ситуацию с родственниками — и только тогда поняла масштаб произошедшего. 25 ноября она обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).