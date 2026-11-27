Происшествия 27.11.2026 07:19

В ульяновских соцсетях вечером 26 ноября появилось видео: на парковке возле ТРЦ в Засвияжском районе кто‑то устроил дрифт. Уже вскоре любителя острых ощущений остановил сотрудник Госавтоинспекции. Им оказался студент ульяновского вуза, родившийся в 2006 году, — молодой человек выбрал такой способ провести свободное время. В отношении него оформили два административных протокола — по статьям 12.5 и 12.2 КоАП РФ.Ситуация получила неожиданное развитие: выяснилось, что задержанный подражал другому водителю. Примерно за 40 минут до него на той же площадке дрифтовал ещё один автомобилист на машине марки «ВАЗ». Правоохранители задержали и его — это оказался парень 2005 года рождения. На него тоже составили два протокола: по статьям 12.20 и 12.5 КоАП РФ.