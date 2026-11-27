ДТП 27.11.2026 07:19

Вечером 25 ноября 2026 года, примерно в 22:53, в Засвияжском районе Ульяновска случилась авария — ДТП произошло на улице Промышленной.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за рулём автомобиля «Киа Церато» находилась 18‑летняя девушка. Она не смогла удержать машину на своей полосе и оказалась на встречной, где врезалась в «Черри Тигго 4». Этим автомобилем управляла 49‑летняя женщина.В результате столкновения травмы получили несколько человек. В больницу доставили водителя «Киа Церато» и двоих её пассажиров — юношей 17 и 18 лет. Также в медучреждение попала 49‑летняя водитель «Черри Тигго 4». Пассажир этого авто — 18‑летний молодой человек — после осмотра врачей был отпущен домой.По статистике ГАИ, в Ульяновской области за сутки 25 ноября зафиксировали 16 ДТП, в которых пострадали 8 человек.