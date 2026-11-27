Общество 27.11.2026 06:02

В Ульяновской области временно не будут проводить ежегодный конкурс проектов и программ для молодёжных и детских общественных объединений — его действие заморожено до 31 декабря 2029 года включительно. Решение об этом приняли 25 ноября 2026 года.Конкурс охватывал межрегиональные, областные и местные молодёжные и детские организации. Правила его проведения утвердили ещё в апреле 2016 года: согласно им, проекты и программы общественных объединений рассматривали каждый год. Сейчас этот механизм приостанавливают, но не ликвидируют — речь идёт именно о временной паузе.Норма начнёт действовать со дня, следующего за официальной публикацией решения. При этом власти не раскрыли причины приостановки конкурса и не сообщили, появится ли в этот период альтернативный способ поддержки инициатив молодёжных и детских объединений.