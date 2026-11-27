Общество 27.11.2026 07:19

В Ульяновске скорректировали местоположение остановки на улице Гончарова: теперь автобусы останавливаются у дома №27 — ранее остановка находилась у дома №33.Решение о переносе остановочного павильона было принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили в МБУ «Правый берег».Работы провели 26 ноября: специалисты учреждения переместили знаки 5.16 «Место остановки автобуса», а также дополнительно установили на участке знаки 3.27 «Остановка запрещена». Это нужно, чтобы водители не оставляли машины в зоне, предназначенной для общественного транспорта.