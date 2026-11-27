Общество 27.11.2026 07:40

В Ульяновске установился снежный покров — городские службы полностью переключились на зимнюю уборку. Как сообщил мэр Александр Болдакин, спецтехника уже работает в полном режиме: щётки и отвалы опущены — дороги активно сгребают и подметают.За последние сутки в уборке улиц задействовали внушительный парк техники: 34 комбинированные дорожные машины и 9 тракторов. Для большей эффективности часть машин объединили в мини‑колонны по 2–3 единицы — так удаётся быстрее очищать и проезжую часть, и пешеходные зоны.Параллельно ведётся ручная уборка: сотрудники «Дорремстроя» расчищают остановки, подходы к пешеходным переходам и участки, куда не может заехать техника. Специалисты «Ульяновскэлектротранса» отдельно занимаются посадочными площадками для трамваев и троллейбусов.К предстоящим выходным поставлена задача привести в порядок общественные пространства — скверы, аллеи, бульвары и площади. Эту работу выполняет «Городской центр по благоустройству».Для борьбы с наледью и скользкостью на дороги высыпали 160 тонн пескосоляной смеси и 15 тонн технической соли. Уборка не прекращается: пока зима даёт лишь предварительную «пробу сил», но городские службы держат ситуацию на контроле и готовы оперативно задействовать все ресурсы, если погода станет суровее.