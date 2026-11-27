27.11.2026 08:25

В ульяновском Центре бокса прошло торжественное открытие 5-го традиционного турнира по боксу памяти П. Т. Липатова и награждение сотрудников и тренеров школы в связи с 10-летием образования СШОР.Отец-основатель бокса в УльяновскеЮбилейный турнир совпал со знаменательной датой – 10 лет назад была организована Спортивная школа олимпийского резерва по боксу, которой в дальнейшем было присвоено имя одного из главных основателей бокса в регионе – Петра Трофимовича Липатова.Петр Трофимович с 1970 года работал тренером: сначала в физкультурном коллективе моторного завода, спортивном обществе «Буревестник», а позже – в спортивном клубе «Локомотив», где позже стал председателем. Работая тренером сборной команды по боксу и подросткового клуба «Локомотив», Петр Липатов вырастил множество чемпионов, а также преемников своей деятельности.Например, воспитанники Петра Трофимовича – Александр и Валерий Трифоновы – провели большую организационную работу по созданию в городе специализированной школы бокса.Валерий Викторович Трифонов:«В этом году принимает участие 130 спортсменов из 6 регионов. Задача школы и Федерации – готовить чемпионов, спортсменов высшего уровня как среди мужчин, так и среди женщин».На открытии межрегионального турнира Эмиль Марсович Мифтахов, руководитель медиахолдинга «Мозаика», обратился к молодому поколению боксеров:«Я желаю удачи всем ребятам, боритесь, достигайте своих результатов. Не ударьте в грязь лицом перед своими тренерами, это ваши вторые отцы. Желаю вам больших успехов!»Также Эмиль Мифтахов подчеркнул важность популяризации спорта. По его словам, спорт должен стать для подрастающего поколения привлекательной альтернативой улице и пустому времяпрепровождению, примером правильного досуга и здорового образа жизни. Важно, чтобы у ребят были достойные ориентиры и наставники, а занятия спортом дисциплинировали, воспитывали характер и помогали направлять энергию в нужное русло.Люди спортаНа соревновании присутствовало множество почетных гостей, среди них: помощник губернатора Ульяновской области Роман Юрьевич Когтев, директор департамента спорта высших достижений, организационной и массовой работы Минспорта Михаил Белоусов, начальник управления спорта администрации г. Ульяновска Евгений Демежко, чемпион мира и Европы по боксу Алексей Лезин, президент федерации бокса Игорь Колесник, директор Федерации бокса Сергей Михайлов и другие важные люди ульяновского спортивного сообщества.Редакция медиахолдинга «Мозаика» попросила экспертов поделиться своими советами для молодого поколения и планами по развитию бокса в регионе. Алексей Владимирович Лезин, который является заслуженным мастером спорта и бронзовым призером Олимпийских игр, рассказал о своих впечатлениях от турнира:«Юным боксерам я хочу пожелать, чтобы они занимались и не бросали. Сегодняшний турнир больше для новичков, выступать будут ребята, которые занимаются около года. Выиграть его нашим мальчишкам не составит труда».Мастер спорта по боксу и по совместительству президент Федерации бокса Игорь Степанович Колесник отметил вклад центра в развитие бокса в регионе:«Вклад школы в регион огромный. Ульяновская земля воспитала большое количество отличных боксеров, Симбирский регион очень компетентен в боксе».Михайлов Сергей Владимирович, директор Федерации бокса региона, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, основатель клуба бокса «Икар», рассказал о направлениях для развития в ближайшем будущем:«Самое главное направление – воспитать достойного и великого боксера. Это нужно начинать с детского, юношеского, юниорского спорта, поэтому, если мы будем рядом с детьми, которые здесь боксируют, из них может появиться великий боксер, которым мы будем гордиться. Совладать с молодым поколением несложно. Нужно просто быть с ними, понимать их, направлять, корректировать».