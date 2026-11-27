Общество 27.11.2026 09:49

Трехмесячный Сережа Крестьянов впервые оказался дома — портативный аппарат искусственной вентиляции легких позволил ребенку с редчайшим заболеванием покинуть больницу.Три месяца в стационаре и десять дней на сборМалыш, который не может самостоятельно дышать во сне, наконец оказался дома. Радостью с КП-Томск поделилась мама младенца Наталья. Все три месяца после рождения Сережа Крестьянов провел в больничных стенах. Выписаться ребенку с редчайшим синдромом проклятия Ундины помогли все, кто откликнулся на призыв о финансовой помощи. Как отмечает издание, всего примерно за 10 дней мальчику собрали более 2 млн рублей. На эти средства был куплен портативный аппарат ИВЛ, что и позволило малышу 24 ноября перебраться туда, где его очень ждали родные.Теперь маленький томич засыпает в своей кроватке — под красивым мобилем, среди игрушек, в новых распашонках, которые близкие с любовью купили к выписке.«Удивило, насколько быстро собрали сумму»Наталья Крестьянова призналась, что ее удивило, насколько быстро добрые люди собрали такую большую сумму. Сначала она не хотела огласки, но после запуска сбора в фонде имени Алены Петровой о ситуации узнал весь город, в том числе коллеги на ее работе. В итоге удалось приобрести дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких. Его доставили в больницу, где женщину обучали им пользоваться.Праздник дома вместо торжественной выпискиВ роддоме торжественной выписки семья устраивать не стала, зато дома организовала красивый и уютный праздник. Сережу привезли из больницы машиной скорой помощи, на ней же доставили оборудование. В квартиру ребенка заносила на руках мама. По ее словам, с ними на всякий случай поехал реаниматолог: дома он включил прибор, все проверил и только затем медики уехали. Дома разместили шарики, сделали фотографии, а сына нарядили так, как до этого ни разу не наряжали.Что такое синдром проклятия УндиныЦентральный гиповентиляционный синдром, который еще называют синдромом проклятия Ундины, говорит о сбое работы вегетативной нервной системы: человек не может автоматически дышать во время сна. До годовалого возраста больной остается с поддержкой ИВЛ, затем пациенту операционным путем вживляют стимулятор диафрагмального нерва.Адаптация и помощь бабушкиНаталья рассказывает, что для подросшего Сережи новый мир совсем в новинку: мальчик с интересом изучает квартиру и проявляет интерес к игрушкам. Сейчас у него идет важный период адаптации. Жизнь женщины в это непростое время облегчает бабушка — она рядом и успевает все, а еще, по словам Натальи, налепила вкусных мантов.«Техника спокойная»: как семья осваивает аппаратС портативным аппаратом ИВЛ семья осваивается легко. Еще в больнице четыре дня, с пятницы по понедельник, Сереже подключали его во время сна, чтобы и он, и мама привыкли к новому ритму. Страхов, знакомых многим родителям, которые впервые остаются с таким прибором один на один, у женщины нет. Наталья отметила, что тревоги нет: техника «спокойная», понятная, современная и мобильная. Смысл тот же, что и в стационаре, только портативный аппарат работает тише и проще, а воздух, который поступает Сереже, еще и увлажняющий. Ничего не нужно включать дополнительно — аппарат настроен и сам работает автономно: достаточно взять длинную трубочку и подцепить к горлышку, когда ребенок начинает засыпать. Так делают и ночью, и днем.