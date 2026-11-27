Криминал 27.11.2026 09:43

В Ульяновске перед судом окажется житель Засвияжского района — 44‑летний мужчина, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Речь идёт о приобретении и хранении синтетического вещества в значительном размере.Как рассказали в прокуратуре региона, инцидент произошёл 27 августа 2026 года. Безработный ульяновец купил запрещённое средство, и в тот же день его задержали правоохранители — это случилось рядом с домом на улице Богдана Хмельницкого в ходе оперативно‑профилактических мероприятий.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Обвинительный акт утвердил прокурор Засвияжского района, после чего дело передали в суд.Если суд признает мужчину виновным, ему может грозить наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.