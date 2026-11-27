Криминал 27.11.2026 11:34

В Ульяновске расследуют дело о вымогательстве: 15‑летний подросток стал жертвой обмана со стороны 45‑летней жительницы Москвы.Инцидент случился летом: юноша катался на велосипеде и случайно задел женщину, которая гостила в Ульяновске у родственников. Травмы оказались незначительными — сначала пострадавшая оценила ущерб в 3 000 рублей. Подросток сразу отдал 500 рублей и пообещал добрать оставшуюся сумму.Однако позже женщина позвонила юноше из больницы и резко увеличила требования — теперь она настаивала на выплате 50 000 рублей, угрожая обратиться в полицию. Испугавшись, парень взял деньги у дедушки, сказав, что хочет купить новый велосипед, и перевёл сумму москвичке. Но на этом женщина не остановилась: она потребовала дополнительно оплатить лечение. Подростку вновь пришлось просить деньги у родственника — так он передал ей ещё свыше 14 000 рублей. В общей сложности москвичка получила от юноши 64 900 рублей.О случившемся узнала мать подростка и сразу обратилась в полицию. Подозреваемую задержали во время её очередного визита в Ульяновск. Женщина признала вину и полностью возместила ущерб. Сейчас в отношении неё возбуждено уголовное дело о вымогательстве, ей избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.